أمل وسيندي كروفورد في سهرة فتيات

2019/02/05 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت تقارير أجنبية أن المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية “أمل علم الدين” تعاني من مشاكل وخلافات مع زوجها النجم الأمريكي “جورج كلوني”، لكن ذلك لم يمنعها من قضاء وقت ممتع برفقة صديقتها “سيندي كروفورد” ليلة الخميس الماضي.

رَصَدَت عدسات الباباراتزي “أمل كلوني” برفقة عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة “سيندي كروفورد” تتجولان برفقة بعضهما البعض في حي ستديو سيتي بولاية كاليفورينا، حيث لم يتواجد زوجيهما “جورج كلوني” و”راندي جربر”، الذين يعتبران صديقان حميميان وشريكان في منتج التكيلا Casamigos .

واختارت “سيندي” لنزهتها إطلالة كلاسيكية مُرتديةً بليزر أبيض وأسفلها تيشيرت أسود اللون، وحملت كلاتش أسود ، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها.



بينما اختارت “أمل” قميص أبيض وفوقه جاكيت ذهبي من قماش الجلد.

وتأتي نزهتها عقب التقارير الت أفادت وجود خلاف بينها وبين زوجها النجم العالمي، وهروبها إلى عقارهما الجديد في إيطاليا برفقة طفليها التوأم “أليكساندر” و”إيلا”، ما دفع “جورج” للتوسُّل مُطالبًا رؤية طفليه والعودة لبعضهما البعض، لكنها أخبرته إذا ما قرر المجيء للعقار، فإنه سيبقى في بيت الضيافة.

ويشار أن الثنائي سيخوضان معركة طلاق تبلغ تكلفتها 520 مليون دولار، إلّا أن النجم أعرب عن عدم رغبته بإنهاء علاقتهما من أجل الطفلين وللحب الذي يُكِّنه لها.

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