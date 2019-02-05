الخطيب: استيراد الطاقة في العراق مؤقت فيما توفرت التخصيصات

2019/02/05 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، ان العراق فقد جزءا كبيرا من طاقته التوليدية خلال الحرب على تنظيم داعش، فيما اكد ان استيراد الطاقة في البلاد مؤقت.وقال الخطيب، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن "العراق خسر 4500 ميغا واط من طاقته التوليدية خلال حرب داعش، إضافة الى 18% من منظومة النقل والتوزيع التي طالها دمار شامل مما أثر سلبا على أداء الشبكة الوطنية وساعات التجهيز في جميع أنحاء البلاد".

وافاد أن، "التدمير في شبكة الطاقة الكهربائية يحتاج الى فترة عامين لإعادة إعمارها بشرط توفر التخصيصات المالية اللازمة".

يشار ان وزارة الكهرباء أبرمت مع وزارة الطاقة الأردنية اخيرا، مذكرة تفاهم لتبادل الطاقة الكهربائية بين منظومة الكهرباء العراقية والاردنية، من خلال الربط المباشرة، وتسريع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وذلك على هامش الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، الى العراق بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

تحرير: عامر الشيباني

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