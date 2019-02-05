إنفوجرافيك| التعديلات المقترحة للدستور المصري

2019/02/05 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: وثیقة «الأخوة الإنسانیة» أهم وثيقة فى تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية..المعركة مع الفقر مستمرة..الخطوة الثانية لـ«تعديل الدستور»..البرلمان يحذر الحكومة: للصبر حدود..الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى ببروكسل يمهد للقمة المرتقبة..مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى الأسبوع المقبل..الدولار يتراجع 31 قرشاً أمام الجنيه..القضاء على خلية من 7 إرهابيين بالعريش..جوتيريش​: الأمم المتحدة لن تنضم لأي مجموعة بشأن محادثات أزمة فنزويلا.

وثیقة «الأخوة الإنسانیة»..أهم وثيقة فى تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية

وقّع فضیلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطیب، شیخ الأزھر الشریف، والبابا فرنسیس، بابا الفاتیكان وثیقة «الأخوة الإنسانیة»، التى تشكل الوثیقة الأھم في تاریخ العلاقة بین الأزھر الشریف وحاضرة الفاتیكان، كما تعد من أھم الوثائق في تاریخ العلاقة بین الإسلام والمسیحیة، والوثیقة ھى نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف بین الإمام الأكبر وبابا الفاتیكان، وتحمل رؤیتھما لما یجب أن تكون علیه العلاقة بین اتباع الأدیان، وللمكانة والدور الذي ینبغى للأديان ان تقوم به في عالمنا المعاصر.

المعركة مع الفقر مستمرة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط..وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استراتيجية الدولة في مكافحة الفقروتحسين مستوي المعيشة لدي المواطنين خاصة في القري والمناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التى من شأنها الحد من مستوى الفقر.

الخطوة الثانية لـ«تعديل الدستور»

تناقش اللجنة العامة بالبرلمان غدًا التعديلات الدستورية المقدّمة من خُمس أعضاء المجلس من حيث الشكل وتوافر الشروط، تمهيداً لعرض تقريرها على الجلسة العامة، كأول خطوة رسمية يتّخذها البرلمان لتعديل الدستور..وقال رئيس مجلس النواب، إنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس، وفقاً للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يدور بشأنها من مناقشات، لافتاً إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، سوف تبدأ مناقشة التعديلات فى حدود المواد الخاصة بالتعديلات التى وردت فى تقرير اللجنة.

البرلمان يحذر الحكومة: للصبر حدود

شن رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم الرد على طلبات النواب في عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة التموين، مؤكدا أن الجميع يطالب الحكومة، ولكن الحكومة تعمل بسياسة «ودن من طين وودن من عجين»، بحسب تعبيره، موضحا أنه لن يسمح أن تمر الأمور كذلك ولكن للصبر حدود.

الاجتماع الوزارى العربى الأوروبي ببروكسل..



يمهد للقمة المرتقبة

تمهيدا للقمة الأوروبية ـ العربية بالقاهرة، نهاية الشهر الجاري، عقد الاجتماع الوزارى العربى الأوروبي فى دورته الخامسة فى بروكسل، أمس، وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن الاجتماع فرصة جيدة لمراجعة التقدم الذى تم إحرازه فى مجالات التعاون القائم بين الجانبين، وتطويره استناداً إلى قاعدة مبدأ الاحترام المُتبادل للخصوصية، والبناء على المصالح المشتركة والمُتبادلة بين الجانبين..



شكرى أعرب أيضا عن تطلع الجانب العربى لقيام الاتحاد الأوروبى بدعم المساعى الرامية لتحقيق التنمية الشاملة، وكذلك دعم المشروعات التنموية فى الدول العربية، واتباع مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، والتى تعد فى القلب من أى جهد مخلص لصيانة حقوق الإنسان، بحيث تتضمن جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بهذه الظاهرة، ومواجهة الأيديولوجيات التكفيرية لتلك الجماعات الإرهابية، وتبنى آليات لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حازمة وجادة ضد الدول والكيانات التى تدعم تلك الظاهرة البغيضة بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل

تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى، الأسبوع المقبل،وتولى مصر اهتماما خاصا بالقارة السمراء، والقضايا الشائكة التى تعانى منها أفريقيا تتصدر الأولوية فى أجندة السياسة الخارجية المصرية، وذلك إيمانا من القاهرة بدورها التاريخى فى دعم القضايا التى تعصف بالقارة عقب التحرر من الاستعمار الأجنبى.

الدولار يتراجع 31قرشاً أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار، امس الإثنين ، تراجعا ملحوظًا، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية 17.60جنيه للشراء، و17.70جنيه للبيع..



ويواصل سعر صرف الدولار انخفاضه منذ عشرة أيام ليفقد 31 قرشا

القضاء على خلية من 7 إرهابيين بالعريش

قامت وزارة الداخلية بالقضاء علي خلية إرهابية في العريش، ولقي سبعة من عناصر تلك الخلية مصرعهم، وتم العثورعلى عبوات متفجرة وأسلحة آلية..



جاء ذلك عقب تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية بإحدي تلك المناطق النائية بالعريش.

جوتيريش​: الأمم المتحدة لن تنضم لأي مجموعة بشأن محادثات أزمة فنزويلا

أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تنضم إلى أي مجموعة من الدول التي تروج لمبادرات بغرض حل الأزمة في فنزويلا.



وقال الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش​ «قررت أمانة الأمم المتحدة ألا تكون جزءًا من أي من هذه المجموعات؛ لإضفاء مصداقية لعرض مساعينا الحميدة المتواصلة للأطراف حتى نكون قادرين على تقديم يد العون لإيجاد حل سياسي».

أمريكا بين العجز والارتباك فى سوريا

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



مخمد السعيد إدريس، تحت نفس العنوان: من يملك المصداقية فى واشنطن: الإدارة أم الكونجرس؟ فرض هذا السؤال نفسه بسبب الارتباك الشديد الذى أضحى يحكم القرار الأمريكى الذى مازال غائباً وهو: ماذا بعد قرار الرئيس الأمريكى ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا: هل سيسحب الأمريكيون قواتهم من سوريا حسبما أراد الرئيس، أم سيخضع الرئيس وإدارته لمطالب البقاء فى سوريا والتراجع عن قرار الانسحاب؟ وهل الدور الأمريكى إلى رحيل من الشرق الأوسط فى ظل أولويات وتهديدات ومصالح أكثر أهمية تفرض نفسها الآن على صانع القرار الأمريكي، أبرزها بالطبع التصعيد الأخير فى أزمة الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى بعد أن قررت واشنطن تجميد العمل بالاتفاقية الموقعة مع موسكو عام 1978يحدث هذا فى وقت تتفاقم فيه أزمة فنزويلا، فى ظل إصرار أمريكى على التدخل العسكرى.المؤكد أن الرئيس الأمريكى وإدارته فى مأزق متعدد الأبعاد:أول هذه الأبعاد يتمثل فى التحدى غير المسبوق الذى أظهره الكونجرس الأمريكى، بإصدارقانوناً قدمه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بأغلبية 68 صوتاً «من أصل مائة صوت» يعارض بشدة سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.

وأضاف: ماذا ستفعل إدارة ترامب للخروج من هذا المأزق المتشعب؟ وكيف ستكون خياراتها الجديدة فى الشرق الأوسط ؟ هناك من يعتقد أن الاجتماع الذى سوف تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية غداً الأربعاء «6/2/2019» لوزراء خارجية الدول الشريكة فى «التحالف الدولى» للحرب ضد الإرهاب سيقدم طمأنة لهؤلاء الشركاء كما سيقدم إجابات عن كل أو بعض التساؤلات خاصة مستقبل الحرب على الإرهاب، لكن الأرجح أن الخارجية الأمريكية لا تملك أكثر من تقديم تفسيرات لقرار الانسحاب، لكنها ستكون عاجزة عن طمأنة شركائها، وهذا هو المأزق الكبير الذى يواجه واشنطن الآن بين العجز عن مواصلة المهمة والارتباك فى تبرير الانسحاب.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» يصور جشع التجار ومعاناة المواطن من ارتفاع الأسعار

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