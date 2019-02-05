2019/02/05 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل الغد: وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل الغد: وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).