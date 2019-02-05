لجنة الثقافة النيابية تشيد بانجازات شبكة الإعلام العراقي

2019/02/05 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار النيابية النائب حمدالله الركابي بانجازات شبكة الإعلام العراقي.

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