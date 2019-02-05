اليونايتد يتفاوض مع راشفورد لتجديد العقده

2019/02/05 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت تقارير صحفية انكليزية ان نادي مانشستر يونايتد بدا يدرس موضوع التفاوض مع لاعبه ماركوس راشفورد بغية تجديد عقده

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