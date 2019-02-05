الخزانة الأمريكية تعلن دعمها للعراق وكردستان لتعزيز مكانتهما الاقتصادية

2019/02/05 | 11:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بلينغسلي، الثلاثاء، عن استعداد بلاده لمساعدة العراق واقليم كردستان في تعزيز مكانتهما الاقتصادية.

وقالت حكومة اقليم كردستان، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "رئيس وزراء كردستان التقى بوزير الخزانة الأمريكي مارشال بلينغسلي".

وأوضح البيان، أن "اللقاء ناقش اوضاع المنطقة وجهود التنسيق بين حكومتي الاقليم والعراق مع الحلفاء وخاصة الولايات المتحدة بهدف القضاء على العنف وتجفيف الموارد المالية والاقتصادية للجماعات المتطرفة".

من جانبه، شكر بارزاني "الولايات المتحدة على المساعدات السابقة والحالية التي قدمتها لإقليم كردستان"، مؤكدا أن "سوق الاقليم ستكون له اهمية خاصة في تنمية الاقتصاد العراقي".

وأضاف، أن "سياسة حكومة الاقليم تقوم على اساس دعم القطاع الخاص واستقدام اصحاب رؤوس الاموال الاجانب وانها بحاجة الى المساعدة في هذا المجال".

بدوره، اعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بلينغسلي، عن استعداد بلاده لـ"مساعدة العراق واقليم كردستان في تعزيز مكانتهما الاقتصادية".

وتابع بلينغسلي: "انا سعيد ازاء التطورات التي يشهدها الاقليم في قطاع البنية التحتية الاقتصادية والإصلاح وتنمية القطاع الخاص".

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