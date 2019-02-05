الكرعاوي يطالب وزارة الإعمار بإطلاق تخصيصات حي الوفاء في النجف

2019/02/05 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} طالب النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف، هاشم الكرعاوي، وزارة الإعمار والاسكان والبلديات بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بحي الوفاء في المحافظة.

واشار الكرعاوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه الى، ان "هذه التخصيصات ستحل الكثير من المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة واهمها اكمال اكساء شوارع حي الوفاء وباقي المشاريع الخدمية المتوقفة الاخرى في عموم المحافظة".وأكد "سعي الحكومة المحلية بإنجاز كافة المشاريع الخدمية في المحافظة خلال هذا العام".انتهىبواسطة..



أحمد الجبوري

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