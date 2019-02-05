المنتجات النفطية تجهز المولدات بحصصها من الكاز لشهر شباط

2019/02/05 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مديرعام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين عن خطة تجهيز الشركة للمولدات السكنية من منتوج زيت الغاز {الكاز} في كافة المحافظات بحصة شهر شباط الحالي.

وقال مسير في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "جهزنا محافظات {بغداد – النجف الأشرف–كربلاء المقدسة- البصرة- ميسان- ذي قار، المثنى-الديوانية- بابل - ديالى - واسط – كركوك} وبكمية 10 لترات لكل kva ومقابل ثمن وذلك بتوجيه وزير النفط ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع سعياً لتوفير أنواع الوقود للمواطنين في المحافظات كافة".وكشف أيضاً عن "تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لتلك المحافظات من الراغبين بكمية {5} لترات لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ {700} دينار لكل لتر".من جانبه ذكر مدير هيأة التجهيز التابعة لشركة التوزيع "بأن الأقضية والنواحي في محافظات المنطقة الغربية {نينوى ، صلاح الدين والأنبار} تقرر تجهيزها بكمية {15} لترا لكل kva من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لاتجهز بالكهرباء الوطنية ، و{10} لترات لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل {5 الى 10} ساعات كهرباء وطنية ، و{5} لترات لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل من {15 الى 20} ساعة كهرباء وطنية".وفي ذات السياق كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن "تجهيزها للمولدات السكنية الخاضعة الى نظام الخصخصة في محافظة بغداد بكمية {5} لترات لكل kva من منتوج زيت الغاز للشهر الجاري مقابل ثمن لأغراض تجهيز الطاقة الكهربائية".وفي سياق متصل بين مدير عام شركة التوزيع بأن أكثر من {243} مليون لتر من انواع المشتقات النفطية تم تجهيزها للنازحين لإدارة أزمتهم ودعم عودتهم وإستقرارهم بإضافة الى كميات اخرى لدعم النازحين المتوجدين في محافظات اقليم كردستان بينها كميات يتم يتم تجهيزها بالآجل من حسابات اللجنة العليا لإغاثة النازحين مفصلاً تلك الكميات بـ {102} مليون لتر من البنزين و{64} مليون لتر من النفط الأبيض و{77} مليون لتر من زيت الغاز".وكشف المدير العام عن إفتتاح وتشغيل العديد من المنافذ التوزيعية خلال الفترة الماضية {4} محطات مشيدة في محافظة صلاح الدين ومحطة مشيدة في محافظة الأنبار مؤكداً بأن العمل جاري على قدم وساق من قبل ملاكات فروع الشركة في تلك المحافظات لإعادة تأهيل وافتتاح المزيد من تلك المنافذ".انتهى

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