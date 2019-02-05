يوفنتوس يلجأ لخطة كونتي القديمة مع اللاعبين

2019/02/05 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة يوفنتوس مع نظيره بارما بملعب أليانز ستاديوم، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة (3-3)، في إطار منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي، حالة غضب من باولو ديبالا، موهبة يوفنتوس، بعدما استنفذ ماسيميليانو أليغري، مدرب الفريق، تبديلاته، ليقرر ديبالا مغادرة دكة البدلاء والدخول غرفة خلع الملابس.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن "إدارة يوفنتوس لم تكن راضية عن موقف ديبالا"، مشيرا إلى أن "النادي قرر أنه لن يغرم اللاعب، لكنه سيطلب استفسارا منه بشأن قراره بمغادرة مقاعد البدلاء".وأضاف الموقع أن "حادثة ديبالا مشابهة لما فعله أندريا بيرلو، قائد الفريق السابق، خلال مباراة ليوفنتوس أمام فيرونا، تحت قيادة أنطونيو كونتي، مدرب البيانكونيري السابق، الذي لم يكن سعيدًا في ذلك الوقت".وتابع الموقع أن "كونتي عقب تلك الحادثة، أنشأ قاعدة لا تسمح برحيل اللاعبين ومغادرتهم لمقاعد البدلاء، إلا إذا حدثت إصابة أو موقف غير عادي، مضيفة بأن النادي يفكر في إعادة تأسيس تلك القاعدة من جديد".

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