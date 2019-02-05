الحكيم يريد اشراك العراق بمصير سوريا وينتظر بوتين

2019/02/05 | 11:52

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شفق نيوز/ أعرب رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعراق.ودعا الحكيم في بيان صحفي خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية بوغدانوف برفقة عدد من قيادات التحالف إلى "إشراك العراق في القمة الثلاثية واللقاءات الثلاثية التركية الإيرانية الروسية حول سوريا".وأكد أهمية "إدامة الزخم للقضاء على الإرهاب وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه"، مشيراً إلى "ضرورة التنسيق المستمر وتبادل المعلومات ورفع الجهوزية الأمنية والعسكرية".وأشار الحكيم إلى "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، واستثمار الفرص المشتركة والمصالح المشتركة بين البلدين".وقال إن "العراق لن يكون منطلقا لتهديد دول الجوار إنما يريد أن يكون ساحة للقاء وتقريب وجهات النظر".من جهته، أكد بوغدانوف ضرورة إدامة التواصل مع العراق قائلاً إن "روسيا تنظر للعراق بصورة إيجابية وتسعى لتطوير العلاقات معه عل كافة الصعد".

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