2019/02/05 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النور نيوز تنشر نص قانون موازنة 2019 بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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