2019/02/05 | 11:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكدت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة ھالة زواتي، الثلاثاء، أن النفط العراقي المستورد بشكل مخفض يشكل 7% من احتياجات الأردن، مشيرة إلى أن النفط سيوجه مباشرة الى مصفاة البترول.
وقالت زواتي في تصريح اوردته صحيفة “الغد” الأردنية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “النفط المستورد من العراق سیوجھ مباشرة إلى مصفاة البترول لتكریره على ھیئة مشتقات ولیس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الطاقة الأردنية: النفط العراقي المستورد يشكل 7% من احتياجات المملكة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة ھالة زواتي، الثلاثاء، أن النفط العراقي المستورد بشكل مخفض يشكل 7% من احتياجات الأردن، مشيرة إلى أن النفط سيوجه مباشرة الى مصفاة البترول.
وقالت زواتي في تصريح اوردته صحيفة “الغد” الأردنية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “النفط المستورد من العراق سیوجھ مباشرة إلى مصفاة البترول لتكریره على ھیئة مشتقات ولیس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الطاقة الأردنية: النفط العراقي المستورد يشكل 7% من احتياجات المملكة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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