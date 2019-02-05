وزيرة الطاقة الأردنية: النفط العراقي المستورد يشكل 7% من احتياجات المملكة

2019/02/05 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة ھالة زواتي، الثلاثاء، أن النفط العراقي المستورد بشكل مخفض يشكل 7% من احتياجات الأردن، مشيرة إلى أن النفط سيوجه مباشرة الى مصفاة البترول.وقالت زواتي في تصريح اوردته صحيفة “الغد” الأردنية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “النفط المستورد من العراق سیوجھ مباشرة إلى مصفاة البترول لتكریره على ھیئة مشتقات ولیس […]

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