كركوك.. مصرع ثلاثة أطفال بحريق في أحد مخيمات النازحين

2019/02/05 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – كركوك أعلن المتحدث باسم شرطة كركوك، أفراسياو كامل، اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة أطفال بحريق اندلع في أحد مخيمات النازحين.وقال كامل لشبكة رووداو الإعلامية إن "حريقاً اندلع الليلة الماضية في مخيم نزراوه للنازحين بناحية ليلان".وأضاف أن "الحريق تسبب بمصرع ثلاثة أطفال نازحين"، مبيناً أن "والدا الأطفال الثلاثة أصيبا بحروق أيضاً وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".ومضى المتحدث باسم شرطة كركوك بالقول إن "الحريق اندلع بسبب تماس حدث في مدفأة كهربائية".

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