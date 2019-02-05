وزير الخارجية السوري يصل الى طهران

2019/02/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الثلاثاء الى العاصمة الايرانية طهران مترأساً وفداً يضم شخصيات سورية للقاء مسؤولي الجمهورية الاسلامية.

وتأتي زيارة المعلم تلبية لدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين.وسيُجري وزير الخارجية السوري والوفد المرافق له خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.





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