صعود الأسهم الأوروبية في المستهل مع مكاسب البورصة الأمريكية

2019/02/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب البورصة الأمريكية، ومع إعلان الشركات نتائج أعمالها، وقبيل الإفصاح عن بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 360.5 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5% عند 7065.9 نقطة.





وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 5009.5 نقطة، فيما استقر مؤشر "داكس" الألماني عند مستو 11183 نقطة.





وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1419 دولار.





وكان القطاع التكنولوجي دعم مكاسب البورصة الأمريكية أمس، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في ختام الجلسة عند 25239.3 نقطة حيث ربح 175.4 نقطة.





وفيما يتعلق بتطورات البريكست، فمن المقرر أن تزور تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ايرلندا الشمالية اليوم في مسعى للتوصل إلى حل بشأن عملية البريكست.





وفي نهاية الشهر الماضي، رفض البرلمان البريطاني تنفيذ البريسكت دون اتفاق بعد رفض إدخال تعديلات على خطة المغادرة، مطالباً ماي بإعادة التفاوض على الحدود الأيرلندية.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو.





ولا تزال الشركات والبنوك الأوروبية مستمرة في الإفصاح عن نتائج أعمالها عن الربع الأخير من العام الماضي.





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