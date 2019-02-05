CNN: أسلحة أميركية تصل إلى تنظيم القاعدة في اليمن عن طريق السعودية والإمارات

2019/02/05 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشفت محطة “سي أن أن”, عن وصول أسلحة أميركية إلى تنظيم القاعدة الإجرامي في اليمن عن طريق التحالف السعودي الإماراتي.وذكر تحقيق نشرته “سي أن أن”, إن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أمريكية الصنع إلى القاعدة والميليشيات في اليمن”.وأضاف أن “الأسلحة الأمريكية استولى عليها أنصار الله خلال المعارك”.وأكد التحقيق, أن “السعودية والإمارات استخدمتا […]

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