2019/02/05 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية عسكرية لملاحقة مجرمي “داعش” في جرف النصر alansaar.

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