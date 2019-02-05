2019/02/05 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثير الشرع

﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا﴾ الأعراف

يُعرف الفَساد بمعجم المعاني: بالتَّلَفُ والعَطَب، الإضطراب والخلل، جدب وقحط وكوارث، وكذلك يُعرف بالْفِسْقُ، اللَّهْوُ وَالانْحِلاَلُ وَعَدَمُ احْتِرَامِ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصلاح الفساد وفساد الإصلاح..!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصلاح الفساد وفساد الإصلاح..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).