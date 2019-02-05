نيبوتشا يقر بصعوبة مواجهة بغداد في ممتاز الكرة

2019/02/05 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أقر مدرب فريق الشرطة، الصربي نيبوتشا يوفوفيتش، أن مباراة امانة بغداد مهمة بالنسبة للقيثارة الخضراء من اجل تعزيز الصدارة.وقال يوفوفيتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المباراة امام امانة بغداد مهمة، كون الفوز فيها يعزز موقف الفريق من صدارة الترتيب سيما وأنه يمر بمرحلة مميزة بعد الفوز الاخير الذي […]

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