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رئيس البرلمان الاردني في بغداد..



وهذا هو جدول أعماله

العراقسياسة

رئيس البرلمان الاردني في بغداد..



وهذا هو جدول أعماله

الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 11:41

رئيس البرلمان الاردني في بغداد..



وهذا هو جدول أعماله

من المقرر ان يصل رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي محمد الحلبوسي.

وسيترأس الطراونة في زيارته وفدا نيابيا يمثل كتل ولجان المجلس في زيارة عمل تستغرق يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية.وسيناقش الطراونة خلال الزيارة سبل تعزيز العمل البرلماني الأردني - العراقي، وتوحيد مواقف المجلسين في الاتحادات العربية والدولية، وتوظيف مواقفهما لخدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.انتهى...س ح

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