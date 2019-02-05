مديرية الحشد : لم نقم بأية عملية عسكرية في العمق السوري

2019/02/05 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانبار – عراق برس- 5 شباط / فبراير: نفت مديرية العمليات المركزية، الانباء التي تحدثت عن قيام الحشد الشعبي بعملية عسكرية في الأراضي السورية، مشيرا الى ، ان “أوامر القيام باية عمليات عسكرية عائدة الى القائد العام للقوات المسلحة” .

وتابعت في بيان لها ، إن ” وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية انباء تفيد بقيام قوات الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لملاحقة تنظيم “داعش” الإرهابي، ونود هنا الإعلان بأن هذه الانباء عارية عن الصحة وفيها خلط فيما يتعلق بدور الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية”، مضيفة ، أن ” الحشد الشعبي يقوم بين فترة واخرى بقصف مدفعي لمواقع وتجمعات “داعش” في المناطق السورية المحاذية للعراق بناء على معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وان قرار اية عملية عسكرية في داخل وخارج الحدود العراقية امر عائد للقائد العام للقوات المسلحة” .



انتهى اح

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