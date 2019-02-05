بسيارة حكومية خارج الدوام الرسمي ، حادث سير مروع في الفجر

2019/02/05 | 12:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن اصابة ستة اشخاص من اسرة واحدة بجراح متباينة نتيجة حادث سير في سيارة حكومية شمالي ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن اصابة ستة اشخاص من اسرة واحدة بجراح متباينة نتيجة حادث سير في سيارة حكومية شمالي ذي قار .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الحادث وقع بين عجلة نوع ( تويوتا بيك ابك ) تابعة لوزارة الصحة قادمة من بغداد مع شاحنة نوع سكانيا قرب ناحية الفجر شمالي ذي قار .وبين ان الحادث تسبب باصابة ستة اشخاص من اسرة واحدة بجروح متباينة بينهم طفلتين دون الخمسة اعوام فضلا عن اضرار مادية في السيارتين .

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