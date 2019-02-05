النزاهة: وزارة الاتصالات اجرت مساحات ببدلات لا تتناسب مع اهمية موقعها الجغرافي

2019/02/05 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قالت هيأة النزاهة، الثلاثاء، 05 شباط، 2019، إن وزارة الاتصالات اجرت مساحات ببدلات لا تتناسب مع اهمية موقعها الجغرافي.

وذكرت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المركزيَّة للعقود اوصت بإعادة النظر في القيمة التقديريَّة لعقود المساطحة التي تُبرمها الوزارات ومؤسَّسات الدولة مستقبلاً، ببدلات إيجارٍ غير مناسبةٍ".

ودعت الدائرة في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها الاستقصائيُّ إلى وزارة الاتِّصالات، واللقاء بالمُفتِّش العامِّ للوزارة والمدير العامّ للشركة العامَّة للاتِّصالات، "للتحقُّـق من مـصداقيَّة المـعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعـلامـيُّ لـهيأة الـنزاهـة، حول قيام الشركة العامَّة للاتِّصالات ببيع قسمٍ من أراضي بدَّالة 14 تموز ( الطالبية) وتحوبلها إلى محالَّ تجاريَّةٍ، دعت إلى عرض العقود أمام مكتب المُفتِّش العامِّ؛ لغرض تدقيقها قبل إبرامها والمصادقة عليها".

وأكَّد الفريق، "وجود عقد مساطحةٍ مُبرمٍ بين وزارة الاتِّصالات وأحد المُستثمرين لمُدَّة 25 سنةً لإقامة محالَّ تجاريَّةٍ استناداً للمُخطَّط المصادق عليه من قسم المشاريع في الوزارة والذي يتولى المراقبة والإشراف على حسن سير العمل خلال المُدَّة المُحدَّدة"، لافتاً إلى "وجود عقودٍ مشابهةٍ أُبرِمَت وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المُعدَّل في بغداد وذي قار بالشروط والالتزامات نفسها، ببدل إيجارٍ لا يتناسب مع أهميَّة الموقع الجغرافيِّ والمساحة المُستأجرة".

وشدد التقرير على "إعادة النظر في تمكين الشركات الاستثماريَّة من استغلال البنى التحتيَّة العائدة لمراكز الاتِّصالات وتحويل هذه الأعمال إلى البدالات؛ للإفادة من الموارد في تشغيل الأبراج وصيانتها، فضلاً عن تقليل المُدد الزمنيَّة للعقود ومراعاة لجان التقدير والتعاقد وتضمينها بنوداً تُتيحُ مراجعة مبلغ بدل المساطحة خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ مُعيَّنة".

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وقال ال

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