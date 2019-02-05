جثمان أمير الإزيديين يوارى الثرى في شيخان

2019/02/05 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - شيخان وري جثمان أمير الإزيديين في كوردستان والعالم، مير تحسين بك، الثرى اليوم الثلاثاء، 5 شباط، 2019، في قضاء شيخان بمراسم رسمية حضرها مسؤولو الحكومة والأحزاب إضافة إلى شخصيات دينية.وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية، أيوب نصري إنه جرت اليوم مراسم تشييع جثمان أمير الإزيديين في فناء منزله بشيخان بناءً على وصيته.وجرت أمس الإثنين، 4 شباط، 2019، مراسم استقبال جثمان أمير الإزيديين، مير تحسين بك، في مطار أربيل الدولي بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني.وأعيد جثمان مير تحسين بك من ألمانيا بطائرة خاصة هبطت في مطار أربيل الدولي، حيث كان في الاستقبال عدد كبير من المسؤولين وعلى رأسهم نيجيرفان البارزاني، إلى جانب ممثلي ثمانية مكونات دينية.وتوفي أمير الإزيديين، يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، 28-1-2019، في أحد مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية عن 86 عاماً بعد صراع مع المرض.يشار إلى أن الأمير تحسين بك، هو تحسين سعيد علي بك، ولد في 15 آب 1933 في قرية باعدرى التابعة لقضاء شيخان، و تم تنصيبه أميراً للايزيديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوماً على وفاة والده الأمير سعيد علي بك في صيف 1944.

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