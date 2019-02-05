مفوضية الانتخابات تشارك في اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة العربية للادارات الانتخابية

2019/02/05 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اجتماع الجمعية العامة

الثالث للمنظمة العربية للادارات الانتخابية في البحر الميت في

المملكة الاردنية يوم 3/2/2019 برعاية البرنامج الانمائي للامم

المتحدة ) UNDP) والوكالة السويدية للانتخابات ومثل المفوضية

رئيس مجلس المفوضين السيد معن الهيتاوي.



حيث شارك في هذا المؤتمر اكثر

من ثمانية عشر دولة عربية من الاعضاء المؤسسين للمنظمة وبعض المنظمات

الاقليمية، ويذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احد الاعضاء

المؤسسين لهذه المنظمة ولديها مشاركات عدة في النشاطات والفعاليات

التي تجريها في البلدان العربية والاقليمية مثل تجربة العراق في تسجيل

الناخبين وتجربته في تسجيل الاحزاب السياسية والشبكة العربية للمرأة.

وخلال هذا المؤتمر تم انتخاب الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة

المستقلة للانتخابات الاردنية رئيسا للمنظمة وكذلك تم انتخاب السيد

هشام كحيل عضو لجنة الانتخابات الفلسطينية رئيسا للمكتب التنفيذي في

المنظمة والسيد حسين آدم من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في

الصومال عضواً للمكتب التنفيذي للمنظمة وكذلك انتخاب السيد عبد الحكيم

بالخير عضو المفوضية الوطنية العليا في ليبيا عضواً للمكتب التنفيذي

للمنظمة.



كما شارك رئيس مجلس المفوضين السيد معن الهيتاوي ومدير قسم

الاستشارات والشكاوى الانتخابية السيد احمد حسن في المؤتمر الاقليمي

حول تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية للمدة من 4-5 /2/2019 في عمان.

حيث ترأس السيد الهيتاوي ادارة المؤتمر وتقديم عرض مفصل عن العدالة

الانتخابية واثرها على مجريات العملية الانتخابية والتمييز بين مختلف

انواع الشكاوى والطعون الانتخابية .



كذلك تم تقديم تجربة العراق

في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018 من حيث الشكاوى والطعون

الانتخابية وآليات التقاضي امام المحاكم الخاصة بالنظر في الشكاوى

والطعون وطرق البت فيها امام القضاء العراقي والمدد الزمنية المحددة.

حيث تم تقديم العرض من قبل مدير قسم الاستشارات والشكاوى الانتخابية

في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السيد احمد حسن

.يذكر ان السيد رئيس واعضاء مجلس المفوضين والكوادر المتقدمة في

المفوضية لهم حضور دائم ومشاركات دولية يحتذى بها بين الدول العربية

والاقليمية والدولية لما لهم من خبرات متراكمة محل انظار جميع الهيئات

والمنظمات الدولية.

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