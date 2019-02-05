برهم صالح يستقبل وزيرة الخارجية النرويجية ويؤكد تطلع العراق الى الانفتاح العربي والدولي

2019/02/05 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية الارتقاء بالعلاقات بين العراق والنرويج خدمة للمصالح المشتركة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلتقه وكالة صدى، أن”صالح لدى استقباله، وزيرة الخارجية النرويجية إيني ايركسون، واشار الى ان العراق يتطلع بصورة جادة للانفتاح على محيطه العربي والدولي وتنمية علاقاته الثنائية من أجل تحقيق نموه وازدهاره وإعادة بناء مدنه المتضررة سيما بعد الانتصار على عصابات داعش الارهابية”.

وشدد رئيس الجمهورية على ان “الانتقال من مرحلة دحر الارهاب الى مرحلة البناء يتطلب إنهاء الأزمات التي تعاني منها البلاد وبناء النظام السياسي واصلاحه واستعادة ثقة المواطن بحكومته، وهذا لن يتحقق دون مساعدة الاشقاء والاصدقاء ودعمهم للاصلاح السياسي والاقتصادي”، معبراً عن شكره لمساهمة النرويج ضمن التحالف الدولي ضد الارهاب والتي كانت لها مساندة واضحة للعراق.

من جانبها جددت الوزيرة ايركسون دعم بلادها للعراق شعباً وحكومةً والسعي لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والنفط والطاقة، مبديةً استعداد الشركات النرويجية ورجال الاعمال الى الاسهام باعادة اعمار البلاد.





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