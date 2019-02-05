مكافحة المتفجرات في الحشد تفجر صاروخا تحت السيطرة بأطراف تلعفر

2019/02/05 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فجرت مفرزة تابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد، الثلاثاء، صاروخا نوع (f16) تحت السيطرة بأطراف تلعفر غربي محافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية مسح وتطهير في منطقة جكن خرابة في اطراف قضاء تلعفر (غربي محافظة نينوى)، وعثرت على صاروخ نوع (f16).

واضاف ان، المفرزة فجرت الصاروخ تحت السيطرة.

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