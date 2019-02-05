النرويج تبلغ العراق استعدادها لإعمار ما خربه داعش

2019/02/05 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزير الخارجية النرويجية، إيني ايركسون، الثلاثاء، استعداد بلادها للاسهام بإعادة إعمار ما دمره داعش.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقت "لاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزيرة الخارجية النرويجية إيني ايركسون".

وأشار صالح، خلال اللقاء إلى أن "العراق يتطلع بصورة جادة للانفتاح على محيطه العربي والدولي وتنمية علاقاته الثنائية من أجل تحقيق نموه وازدهاره وإعادة بناء مدنه المتضررة، سيما بعد الانتصار على عصابات داعش الارهابية".

وشدد رئيس الجمهورية، على أن "الانتقال من مرحلة دحر الارهاب الى مرحلة البناء يتطلب إنهاء الأزمات التي تعاني منها البلاد وبناء النظام السياسي واصلاحه واستعادة ثقة المواطن بحكومته، وهذا لن يتحقق دون مساعدة الاشقاء والاصدقاء ودعمهم للاصلاح السياسي والاقتصادي"، معبراً عن شكره لـ"مساهمة النرويج ضمن التحالف الدولي ضد الارهاب والتي كانت لها مساندة واضحة للعراق".

من جانبها، جددت الوزيرة ايركسون دعم بلادها لـ"العراق شعباً وحكومةً والسعي لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والنفط والطاقة".

وأبدت الوزير النرويجية، استعداد الشركات النرويجية ورجال الاعمال الى ا"لاسهام باعادة اعمار البلاد".

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