شيعة رايتس ووتش: الاحكام السياسية ستعود بعواقب وخيمة على وضع البحرين الداخلي والخارجي

2019/02/05 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت منظمة شيعة رايتش ووتش المعنية بحقوق المسلمين الشيعة حول العالم، احكاما بالسجن طالت مؤخرا عدد من المعارضين والناشطين البحرينيين، فيما وصفتها بأنها "اللا مسؤولة".وذكرت المنظمة في بيان لها، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، ان "تبدي منظمة شيعة رايتس ووتش بالغ استياءها من الاحكام السياسية التي تصدر عن المحاكم البحرينية، معتبرة تلك الاحكام تمادياً في تعميق الأزمة المستمرة منذ سنوات بدلاً من ايجاد الحلول السلمية لإنهائها.

واضاف البيان، "فقد اصدرت المحاكم البحرينية مؤخرا عدداً من الاحكام اللا مسؤولة طالت عدد من المعارضين والناشطين والمحتجين في البلاد، تقف في طليعة تلك الاحكام القضاء بسجن الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الوطني بالمؤبد، في سياق الاجراءات القمعية غير المدروسة".

وقالت ووتش، ان "المنظمة تعتبر الاحكام الاخيرة الى جانب كونها انتهاكاً لمعايير حقوق الانسان، والحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور البحريني والقوانين الدولية، عملاً سيعود بعواقب وخيمة على وضع البحرين الداخلي والخارجي، خصوصاً ان المجتمع الدولي بات على يقين ان معظم الاحكام الصادرة في البحرين تفتقر لمعايير النزاهة والحياد.

وتابع البيان، "لذا تطالب المنظمة المسؤولين في دولة البحرين بمراجعة جديدة لطبيعة تسيير الامور في البلاد، والبحث الجدي للوقوف نقطة سواء تجمع الاطراف كافة وتعيدها الى طاولة الحوار، قبل العودة عن سياسة القمع والتنكيل وتكميم الافواه، الى جانب اطلاق سراح معتقلي الراي، فلا حل للأزمة سوى بالتفاهم والاخذ براي المعارض".

تحرير: عامر الشيباني

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