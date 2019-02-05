تناول مشتقات الحليب قبل النوم يحرق المزيد من السعرات

2019/02/05 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..توصي معظم الدراسات بعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، لكن دراسة حديثة ذهبت إلى أن تناول البروتين قبل النوم يساعد على فقد الوزن خلال النوم.وذكرت دراسة عن جامعة فلوريدا أن “تناول وجبة خفيفة من الجبن القريش قبل النوم يساعد على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن أثناء النوم، وأن تناول وجبة خفيفة […]

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