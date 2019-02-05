رسالة سلام باكستانية.. سمر خان تنشر الوعي بركوب الدراجات

2019/02/05 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“الرياضة لا تقتصر على أحد”..



هذا هو الهدف والرسالة التي تعمل الرياضية الباكستانية سمر خان لنشرها داخل مجتمعها، من خلال ارتيادها لدراجتها الهوائية والتنقل بها في المناطق الوعرة، لتثبت بهذا النشاط استطاعة الفتاة على ممارسة هوايتها وتحقيق حلمها الرياضي رغم العادات والتقاليد القبلية.

تقول سمر خان الرياضية الباكستانية “من خلال المغامرة الرياضية أريد أن أشجع الفتيات في باكستان للخروج من مخاوفهن، وإن كانت رياضة الدراجات الهوائية أحدها فعليهن أن يكسرن الحواجز، وذلك من خلال تحطيم الأرقام القياسية في هذه الرياضة، فإن كان ذلك ممكنا بالنسبة لي فلا داعي للاختباء والخوف”.

استطاعت سمر خان عبر دراجتها الهوائية المشاركة في العديد من المنافسات العالمية، ودخول مغامرات صعبة، كما استطاعت من تحقيق أرقام قياسية، ما جعلها قدوة للكثير من فتيات باكستان ، الحالمات في ممارسة الرياضة.

تضيف سمر خان “لقد حطمت بعض الأرقام القياسية، كان أهمها ركوب الدراجة على ثالث أعلى قمة جبلية في العالم وأخطرها في شمال باكستان والتي تقع بجانب سكردو، استطعت ان ارتاد الدراجة هناك لبضعة كيلومترات حيث أن المسافة كانت ما يقارب 67 كيلومترًا مع مواجهة الكثير من المخاطر”.

بالرغم من الكثير من النقد والتهديدات إلا أن ذلك لم يثني سمر عن المضي قدماً في ارتياد دراجتها الهوائية.

تستمر سمر خان بأداء رسالتها الهادفة لارسال رسالة سلام للعالم، من خلال دراجتها الهوائية ، متحدية العادات و التقاليد.

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