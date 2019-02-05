علاوي : على مجلسي الوزراء والنواب ان يقررا بقاء القوات الاجنبية او رحيلها

2019/02/05 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان قرار بقاء تلك القوات على الاراضي العراقية من عدمه يقع ضمن مسؤولية مجلسي الوزراء والنواب.

وأضاف علاوي في بيان أصدره “ان كانت الموافقة على بقاء تلك القوات في العراق، فيتعين ان ينظم ذلك باتفاقية واضحة تعطي العراق السيادة وليس أي دولة أخرى، لافتا ان قرار الرفض يعني رحيل تلك القوات فورا لأنها ستعتبر قوات تدخل” .

كما اوضح “ان الحكومة هي الاقدر على تشخيص الحاجة الى بقاء تلك القوات من عدمها، خاصةً وان الارهاب لا يزال جاثما ويمكن ان يتصاعد، وخلاياه النائمة لم تُضرب كلها”.

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