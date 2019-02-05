سائرون: انفراج بملف حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية

2019/02/05 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي تحالف سائرون رائد فهمي ان الكتل السياسية توصلت الى شبه اتفاق على ضرورة ان تكون هناك حلحلة للخلافات السياسية التي رافقت تأخر تسمية الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال فهمي ان تمسك الكتل السياسية بمرشحيها مع استمرار الخلافات السياسية حولها ستؤدي الى بقاء الحال على ماهو عليه، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لحسم الوزارات الشاغرة في حال بقاء الخلافات السياسية حولها.

واشار فهمي الى ان اكتمال اغلب الكابينة الوزارية بالاصالة لايعطي الحق للكتل السياسية بالتماهل في حسم ماتبقى منها خاصة وان العراق يواجه تحديات كبيرة فضلا عن سعي البرلمان للقيام بواجباته التشريعية والرقابية على اتم وجه سيما وان الكثير من مشاريع القوانين قد تم اعادتها الى الحكومة.

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