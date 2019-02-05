حريق في مخازن التمور بكربلاء المقدسة

2019/02/05 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني كربلاء المقدسة من اخماد حادث حريق اندلع في مخزن (الياس) لخزن التمور في منطقة الابراهيمية تبلغ مساحته ١٠٠٠ متر مربع مصنوع من مادتي البلوك والسندويش بنل بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني اطلعت عليه وكالة نون ان" فرق الدفاع المدني في كربلاء المقدسة تمكنت من اخماد النيران بعد احاطتها من جميع الاتجاهات بوقت قياسي ومنع توسعها إلى باقي أجزاء المخزن والمخازن المجاورة وبدون خسائر بشرية تذكر.

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