مجلس محافظة كربلاء يقرر استجواب مدير التربية

2019/02/05 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتَ مجلس محافظة كربلاء المقدسة خلال جلسته التي عقدها اليوم وبالأغلبية المطلقة على طلب تقدم به عضو لجنة التربية عقيل المسعودي يقضي بأستجواب مدير تربية المحافظة عباس عودة.وذكر المسعودي في تصريح صحفي لوكالة نون عقب التصويت انه تقدم بطلب لأستجواب مدير التربية لوجود عدد كبير من الملفات منها عجز مالي بقيمة ٦ مليار دينار الى جانب إهمال وتقصير متعمدين في أداء الواجب والمسؤولية ومؤشرات حول استغلال المنصب الوظيفي طالت مرافق مديرية التربية على مستوى المحافظة في ظل إدارة مديرها الحالي عباس عودة.وكشف المسعودي عن استكمال الملفات وجمع المعلومات كافة لأدانة التراجع الملحوظ والتجاوزات التي لا حصر لها في إدارة أهم مرفق يتصدى لمهمة قطاع التربية والتعليم في محافظة كربلاء المقدسة.وأكد المسعودي أنه يعمل منذ شهور على جمع هذه الملفات وأنه كعضو في لجنة التربية لم يتوانى عن ممارسة دوره الرقابي على أكمل وجه وأنه يواصل السعي لتحقيق النجاح وتطوير عمل القطاع التربوي عبر تشخيص مكامن الخلل والفشل الذي طال المديرية العامة للتربية في المحافظة لاسيما خلال الأعوام القليلة الفائتة.

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