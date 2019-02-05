طقس العراق: تساقط امطار في هذه المناطق

2019/02/05 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء تساقط امطار

متفاوتة الشدة في العديد من مناطق البلاد.

وقال العطية في صفحته على فيسبوك إن "درجات الحرارة ستنخفض في مدن

الشمال يومي الاربعاء والخميس المقبلين، وقد تصل إلى الاقل من

الصفر، اما في مدن الوسط والجنوب والغربية فلا يوجد انخفاض ملحوظ،

لكن من المتوقع ان ترتفع يوم الجمعة".

وأشار عطية، إلى أن "هناك غيوماً قد تتشكل اليوم، في اقصى الشمال،

ستندفع من جهة الغرب للبلاد يوم غد، وتتكاثر بالليل".

ولفت إلى أن "المدن الغربية والشمالية، ستشهد يوم الخميس امطارا

بصورة متفرقة وشدة خفيفة واحيانا معتدلة، وتمتد الجمعة الى كافة مدن

البلاد".

ونوه عطية، إلى أن "هناك غزارة متوقعة في مناطق محددة من مدن

الشمال، خصوصا الموصل ودهوك واربيل ، وايضاً في الوسط والجنوب يوم

الجمعة، بينما ستنتهي الحالة يوم السبت المقبل".

وحذر المتنبئ الجوي، من "نشاط الرياح الجنوبية الشرقية في واسط

وديالى وبغداد ومناطق من مدن الفرات الاوسط، خلال يومي الخميس

والجمعة".

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