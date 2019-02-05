2019/02/05 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي العامري:لن نقبل بان يكون العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هادي العامري:لن نقبل بان يكون العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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