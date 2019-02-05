اتفاق مبدئي على حل الخلاف بين الاصلاح والبناء وانهاء الوجود الاميركي في العراق

2019/02/05 | 13:10

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بغداد –عراق برس-5شباط/ فبراير: اعلن تحالفا الاصلاح والبناء، الثلاثاء، عن اتفاق يقضي بتشكيل لجنتين لحل الخلافات بينهما، وانهاء الوجود الاميركي في العراق.

وخلال اجتماع عقد في بغداد برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس وفد سائرون نصار الربيعي، دعا العامري “لتشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات بين تحالفي الاصلاح والبناء”، محذراً “من فشل سياسي قد يحدث في العراق”.

من جهته قال الربيعي “ندعم العمل المشترك مع الفتح لتنسيق المواقف وحل الخلافات الراهنة”، مشدداً على “ضرورة تشكيل لحنة مشتركة بين تحالفي البناء والاصلاح لتسوية الخلافات”.انتهى (1)

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