بيان مشترك صادر عن حركتي حماس و الجهاد الإسلامي على هامش زيارة وفد قيادي من الحركتين للقاهرة

2019/02/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدر عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي بيان مشترك قال ان اجتماعًا

مطولًا عقد بين قيادة الطرفين، ناقش كل المستجدات والتطورات التي تحيط

بالقضية الفلسطينية، والتي قد تؤثر سلبًا على ثوابتها في القدس والضفة

وغزة والـ48 والشتات، وسبل مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية؛

إذ ساد اللقاء جو أخوي توافق فيه الطرفان على ما يأتي:وأكد الطرفان تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين الحركتين في

المجالات كافة؛ لحماية ثوابت شعبنا ومقاومته، كما حيا المجتمعون شعبنا

الفلسطيني المجاهد على تمسكه بالمقاومة بكل الوسائل، وفي المقدمة منها

الكفاح المسلح في مواجهة المحتلين، وعلى صموده وثباته واستعداده

الدائم للبذل وتقديم التضحيات في سبيل تحقيق أهدافه.وشدد الطرفان على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على

قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها.وأكد الطرفان على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات

شاملة بالتوافق، وصولًا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت

الفلسطيني، وعدم تبديد الوقت في تجاربَ ومقترحات تطيل زمن

الانقسام.واشار الطرفان الى العمل المشترك بأقصى جهد ممكن لتوفير كل عوامل

الصمود والثبات لشعبنا؛ حتى يتمكن من التغلب على المصاعب ومواجهة

المخاطر والمؤامرات والتصدي لها بشكل جماعي ووفق رؤية موحدة.وأكد الجانبان على أهمية استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار كفعل

جماهيري شعبي، والسعي بالتوافق على تطويرها بما يخدم شعبنا ويحقق

أهدافه في كل أماكن تواجد شعبنا العظيم، والعمل على استنزاف العدو

ومنعه من التقاط أنفاسه.كما أكدت قيادة الحركتين أهمية الدور المصري في رعاية الجهود لتحقيق

الوحدة وإعادة اللحمة الوطنية، وثمّنت أي دعوة للقاء يعقد في القاهرة؛

يخدم ويعزز الشراكة والتوافق الوطني.وشكرت قيادة الحركتين مصر الشقيقة على دورها في تخفيف الحصار عن كاهل

أهلنا في قطاع غزة، واستعدادها8 لتقديم تسهيلات تحسن من ظروف سفرهم،

واستمرار فتح المعبر في كلا الاتجاهين.

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