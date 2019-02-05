عبد المهدي يقدم بديلا عن الفياض لحقيبة الداخلية

2019/02/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة الإصلاح والإعمار البرلمانية، صباح الساعدي، الثلاثاء، عن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مرشحا بديلا عن فالح الفياض لحقيبة الداخلية.

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