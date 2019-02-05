2019/02/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، اجتماعا في اربيل لحسم تشكيلة حكومة كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع حاسم بين الديمقراطي والوطني لحسم تشكيلة حكومة كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع حاسم بين الديمقراطي والوطني لحسم تشكيلة حكومة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).