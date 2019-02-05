علاوي: على الحكومة والبرلمان إصدار قرار برحيل القوات الأمريكية من عدمه

2019/02/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم ائتلاف الوطنية، الثلاثاء، مجلسي النواب والوزراء إلى إصدار قرار برحيل القوات الأمريكية من عدمه.

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