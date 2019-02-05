محافظ ذي قار:الشركات النفطية الروسية تسعى لاستثمار حقل ابو عمود

2019/02/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الثلاثاء ، ان الشركات الروسية تعمل بخطوات جدية لاستثمار حقل ابو عمود شمال ذي قار وبما يساهم في رفع الطاقة الانتاجية ويفعل الصناعة النفطية للمحافظة، موكدا ان الحقل البالغ احتياطيه الموكد 2 مليار برميل سينتج 150 الف برميل يوميا ضمن المرحلة الاولى.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الثلاثاء ، ان الشركات الروسية تعمل بخطوات جدية لاستثمار حقل ابو عمود شمال ذي قار وبما يساهم في رفع الطاقة الانتاجية ويفعل الصناعة النفطية للمحافظة، موكدا ان الحقل البالغ احتياطيه الموكد 2 مليار برميل سينتج 150 الف برميل يوميا ضمن المرحلة الاولى. وقال يحيى الناصري ان "الحكومة المحليةعقدت اجتماع في بغداد مع مجموعة من الشركات الروسية العاملة في مجالات عدة وتراسها مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن ابرزها الشركات النفطية التي تعمل بخطوات جدية للاستثمار في حقول ذي قار".

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