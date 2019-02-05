تحالف (ذي قارنا) يتوقع انضمام اعضاء جدد اليه من مجلس المحافظة

2019/02/05 | 13:12

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شبكة اخبار الناصرية:

رجح تحالف (ذي قارنا) المشكل حديثا في مجلس محافظة ذي قار ، اليوم ، انضمام اعضاء جدد اليه من المجلس قريبا .





شبكة اخبار الناصرية:رجح تحالف (ذي قارنا) المشكل حديثا في مجلس محافظة ذي قار ، اليوم ، انضمام اعضاء جدد اليه من المجلس قريبا .وقال رئيس التحالف حسن الوائلي لشبكة اخبار الناصرية ، انهم يخوضون حاليا مباحثات مع اعضاء من كتل سياسية اخرى داخل المجلس لتعزيز صفوف التحالف وتوسيعه وفقا للرؤى والبرامج المشتركة .وبين ان التحالف مفتوح امام اعضاء المجلس للانخراط فيه شريطة عدم فرض قيود او شروط وان يكون قرار الانضمام صادر بقناعة العضو نفسه .واكد ان تحالفه انما يستند الى رؤى اعضائه وقراراتهم في العمل كونهم يمثلون ناخبيهم وجمهورهم ، وهو ليس خاضع لاي املاءات من أية جهة كانت .

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