2019/02/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نجدة بغداد : اعتقال ثمانية قتلة وتحرير مختطفين خلال شهر كانون الثاني الماضي

واع / بغداد / ز .أ

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال ثمانية قتلة وتحرير مختطفين والقبض على 10 خاطفين خلال شهر كانون الثاني الماضي، مشيرةً إلى القبض على 817 مخموراً يعترضون الطرقات و139 شخصاً يحملون أسلحة غير مرخصة في الشهر نفسه.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )حول نشاطاتها في شهر كانون الثاني من عام 2019، إنه تم "إلقاء القبض على 139 شخصاً يحملون أسلحة نارية غير مرخصة، والقبض على ثمانية قتلة، والقبض على 44 شخصاً أطلقوا العيارات النارية".





وأضافت، أنه تم خلال الشهر الماضي، "تحرير مخطتفين والقبض على 10 خاطفين، والقبض على 817 مخموراً يعترض سبيل المارة، والقبض على 36 سارقاً، وتنفيذ 29 أمر قبض، والقبض على 6 أشخاص يحملون مواداً مخدرة، والقبض على 10 أشخاص يحملون هويات مزورة".

وأشارت المديرية، إلى أن الشهر الماضي شهد "ضبط 6398 دراجة مخالفة، وضبط 23 سيارة محملة بأدوية غير مرخصة، والعثور على 8 عبوات ناسفة وإبطال مفعولها بالتنسيق من خبراء المتفجرات"

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