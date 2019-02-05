2019/02/05 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -2SrXbeBjAM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سواء كانت عين مراقبة ام يد ضاربة .. بغداد ترفض المساس بجيران العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سواء كانت عين مراقبة ام يد ضاربة .. بغداد ترفض المساس بجيران العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).