2019/02/05 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري, الثلاثاء, أن العراق لن يكون منطلقاً لتهديد دول الجوار, وذلك ردّاً على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه مراقبة إيران من العراق.وقال العامري خلال اجتماع بين تحالفي الفتح وسائرون, “إننا لن نقبل بأن يكون العراق منطلقاً لتهديد جميع دول الجوار”.من جانبه, أشار مصدر مطلع, إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري : العراق لن يكون منطلقا لتهديد دول الجوار alansaar.

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