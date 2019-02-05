2019/02/05 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.وانضمت دول أوروبية رئيسية يوم الاثنين للولايات المتحدة في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا حليفة موسكو مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.ونقلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: نؤيد المحادثات بين مادورو وغوايدو alansaar.

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