المباشرة باصدار اللوحات المرورية للمركبات الخصوصي في الديوانية

2019/02/05 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدير مرور الديوانية اللواء ناظم بريبر ،الثلاثاء، عن المباشرة بإصدار اللوحات المرورية للمركبات الخصوصي بعد استلامها من المديرية العامة.وقال بريبر في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان “المشروع الوطني باشر بعملية اصدار تلك اللوحات للمركبات بعد استلامها مبينا انه تم توجيه الدعوة الى سائقي المركبات الخصوصي للمراجعة لغرض تثبيت اللوحات”.واضاف بريبر، ان […]

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